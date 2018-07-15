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Крамник сыграл вничью с Войташеком во втором туре турнира в Дортмунде
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Крамник сыграл вничью с Войташеком во втором туре турнира в Дортмунде 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянин Владимир Крамник во втором туре шахматного супертурнира в Дортмунде сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Ещё один россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с белорусом Владиславом Ковалёвым. Шахматы. Международный турнир. Дортмунд, Германия Второй тур Георг Майер (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5 Владислав Ковалёв (Беларусь) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5 Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 0:1 Радослав Войташек (Польша) — Владимир Крамник (Россия) — 0,5:0,5  Турнирное положение после второго тура 1. Ян-Кшиштоф Дуда — 1,5 2. Владимир Крамник — 1,0 2. Ян Непомнящий — 1,0 2. Аниш Гири — 1,0 2. Георг Майер — 1,0 2. Владислав Ковалёв — 1,0 2. Радослав Войташек — 1,0 8. Ливиу-Дитер Нисипяну — 0,5.
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