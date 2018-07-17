Непомнящий победил Нисипяну в третьем туре шахматного турнира в Дортмунде 

Россиянин Ян Непомнящий в третьем туре шахматного супертурнира в Дортмунде победил немца Ливиу-Дитера Нисипяну. Ещё один российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с Георгом Майером из Германии.
Шахматы. Международный турнир. Дортмунд, Германия
Третий тур Владимир Крамник (Россия) — Георг Майер (Германия) — 0,5:0,5 Владислав Ковалёв (Беларусь) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1:0 Ян Непомнящий (Россия) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) — 1:0 Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Радослав Войташек (Польша) 1:0 Турнирное положение после третьего тура
1. Ян-Кшиштоф Дуда — 2,5 2. Ян Непомнящий — 2,0 2. Владислав Ковалёв — 2,0 4. Георг Майер — 1,5 4. Владимир Крамник — 1,5 6. Аниш Гири — 1,0 6. Радослав Войташек — 1,0 8. Ливиу-Дитер Нисипяну — 0,5.