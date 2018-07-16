Ход конём: Дворкович метит в президенты

Отстранение от руководства Мировой шахматной федерацией ( FIDE Кирсана Илюмжинова выглядит неплохо рассчитанной многоходовкой. Бывший руководитель Калмыкии, околобюджетный миллиардер 23 года стоял во главе мировых шахмат и, в принципе, рассчитывал и впредь сохранять свой пост, который он получил в разгар очередного глобального кризиса великой игры. Но тут, сам того не ожидая, он попал под пресс американских санкций, как «персона, близкая к президенту Путину». А раз так, то автоматически санкции напрямую стали задевать и возглавляемую им структуру. В частности, швейцарский банк UBS предупредил, что в создавшейся ситуации он будет вынужден просто закрыть счета FIDE, что автоматически повлекло бы за собой необходимость перевода ее штаб-квартиры в другую страну. Возник замкнутый круг, поскольку стало ясно, что ни один европейский банк на конфликт с американским Минфином не пойдет, а значит, создалась коллизия, ведущая к выдавливанию FIDE из Старого Света. Что глобальную общественность не устраивает.

Илюмжинов, которого скорее можно отнести к чисто ельцинским олигархам, долгое время храбрился и уверял, что всё исправит. Но прошёл год, и банк, как заранее и предупреждал, счета мирового шахматного руководства закрыл, фактически парализовав его работу. В результате комиссия по этике FIDE отстраняет Илюмжинова от руководства на издевательские 18 месяцев. Почему издевательские? Да потому, что в октябре в Батуми на очередном съезде будет избран новый шахматный глава. А значит, Илюмжинова списали навсегда. 3 июля был закрыт реестр официальных претендентов на этот почетный пост. И понятно, Кирсан Николаевич оказался вне игры.

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Кирсан Илюмжинов

Тем более заранее право подписи всех финансовых документов перешло к греку Георгиосу Макропулосу , заместителю Кирсана.

Илюмжинов еще храбрится, обещает судиться. Попрекает грека некими тайными контактами в Америке с интриганом Каспаровым, но ясно, что его шахматный поезд ушел.

Но самое примечательное, что удар косвенно был нанесён не столько по Илюмжинову, сколько по планам другого россиянина — Аркадия Дворковича , нашего недавнего вице-премьера, который не скрывает своего желания возглавить FIDE. У Дворковича, как известно, есть наследственный шахматный комплекс. Сын в прошлом известного шахматного судьи, в юности подавал неплохие надежды как шахматист, но по стопам родителя всё-таки пойти не решился, выбрав иную стезю — экономику и финансы. Однако интерес к игре сохранил, и некоторое время даже возглавлял нашу шахматную федерацию.

Теперь ему, видимо, мало занятости в «Сколково», и прежние амбиции вспыхнули с новой силой. Дворкович зарегистрировался в числе трёх претендентов на пост, буквально вытащенный из под Илюмжинова. Вместе с ним в списке тот самый Макропулос и английский гроссмейстер Шорт. Конечно, Дворкович ещё способен привлечь к FIDE дополнительные ресурсы и спонсоров, но после скандальной ситуации с Илюмжиновым его шансы в значительной степени оказались под вопросом. Где гарантия того, что завтра к нему не будут применены те же штатовские санкции и федерация не окажется вновь перед разбитым финансовым корытом.

Как известно, «средство Макропулоса» — это некий эликсир бессмертия. Но, похоже, политика может убить и шахматы.