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Юной шахматистке школы имени М. М. Ботвинника присвоено звание международного гроссмейстера
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Юной шахматистке школы имени М. М. Ботвинника присвоено звание международного гроссмейстера 

Наш Теплый стан 4 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Президентский совет Международной шахматной федерации присвоил высокое спортивное звание ученице образовательного комплекса «Воробьевы горы».
17-летняя московская школьница Александра Оболенцева стала женским международным гроссмейстером. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.
«Столь высоко Международная шахматная федерация отметила достижения нашей ученицы за последние годы. Напомню, что в 2017 году в составе сборной России Александра выиграла Всемирную юношескую шахматную олимпиаду. Руководил командой выпускник Московского Дворца пионеров гроссмейстер Михаил Кобалия», — сказал руководитель школы имени М. М. Ботвинника Станислав Сергеевич Фокин.
А. Оболенцева — уже восьмая воспитанница В. В. Вульфсона, удостоенная столь высокого шахматного звания. Ранее тренер высшей категории участвовал в подготовке известных гроссмейстеров Вадима Звягинцева, Гадира Гусейнова, Бориса Грачёва, Станислава Новикова, Бата Монгонтуула, Алины Кашлинской и Анастасии Парамзиной.
Об этом сообщается на сайте ГБПОУ «Воробьевы горы».
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