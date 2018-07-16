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Александра Горячкина стала самым молодым мужским гроссмейстером в юбке
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Александра Горячкина стала самым молодым мужским гроссмейстером в юбке 

Красный Север 3 часа назад
Шахматистка Александра Горячкина из Салехарда стала самым юным обладателем звания мужского международного гроссмейстера. Титул ей присвоили на президентском совете ФИДЕ, который проходил в Бухаресте. Салехардка стала 3-21 женщиной за всю историю шахмат, которой присвоено это звание.
Александра — воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова в Салехарде, она входит в десятку лучших шахматисток мира. Спортсменка заняла десятое место на мужском турнире в Ярославле. Еще немного и девушка получила бы право участия в суперфиналах чемпионата России.
— Александра в очередной раз достойно продемонстрировала свои интеллектуальные способности, а в последнем туре даже претендовала на выход в суперфинал чемпионата России среди мужчин, — говорит директор школы Александр Потапов.
По словам спортсменки, следующее полугодие будет для нее еще более напряженным:
— Сборы женской команды России, потом суперфинал чемпионата России среди женщин, где я постараюсь повторить прошлогодний успех, и, конечно, командная шахматная Олимпиада и личный чемпионат мира среди женщин — две наивысшие цели любого спортсмена.
Напомним, в 2012 году 13-летняя ямальская школьница Александра Горячкина выполнила третью норму женского международного гроссмейстера по шахматам и стала самым юным обладателем такого высокого звания в мире. С учетом ее возраста такой результат является вторым за всю историю шахмат.
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