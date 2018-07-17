Организаторы Уимблдона обсуждают возможность введения тай-брейка в решающем сете

Уже следующий розыгрыш Уимблдона может претерпеть серьёзные изменения — организаторы травяного мэйджора рассматривают возможность введения тай-брейка в решающем сете. К таким размышлениям их подтолкнул полуфинальный матч между американцем Джоном Иснером и южноафриканцем Кевином Андерсоном — теннисисты сыграли в пятой партии 50 геймов, а весь матч продлился 6 часов 36 минут.

Окончательное решение может быть принято в конце текущего сезона. Не исключено, что по итогам специальной встречи на тай-брейк в решающей партии могут перейти все турниры «Большого шлема». В настоящий момент от данной практики отказались лишь организаторы US Open.