Шахматный турнир в Богородском 20 июля созовёт детей и взрослых

В районе Богородское состоится шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. В рамках соревнований пойдет исторический экскурс в эту древнюю игру.

Большую развлекательно-образовательную программу, посвященную Международному дню шахмат, который во всем мире ежегодно отмечается с 1966 года, проведет 20 июля 1-е отделение детской литературы библиотеки №74 для жителей района.

Для участников будет организована летняя читальня, где взрослые и дети узнают много интересного об этой интеллектуальной игре. Библиотекари расскажут, как тысячи лет тому назад в Индии армия не могла выступить в поход до тех пор, пока не будет сыграна партия в шахматы, как вместо фигур «двигали» специально назначенных для этого людей. Гости мероприятия узнают много интересного о чемпионах мира по шахматам.

Новичков ждет мастер-класс по обучению игры в шахматы от настоящих профессионалов, а наиболее «продвинутые» шахматисты примут участие в турнире.

Начало программы в 10 часов по адресу: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.

Участие в шахматном празднике свободное.