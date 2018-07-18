Российские школьники выиграли «Матч Дружбы» у китайских сверстников

Традиционный, пятый по счету «Матч Дружбы» между школьниками России и Китая состоялся 15-17 июля на знаменитом алтайском курорте Белокуриха. Одновременно прошел матч двух гроссмейстеров: экс-чемпионка мира Хоу Ифань сразилась с вице-чемпионом России Никитой Витюговым.

Организаторами выступили Российская шахматная федерация и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при содействии Администрации Алтайского края и Федерации шахмат Алтайского края.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Алтайского края Андрей Щукин , генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова , глава города Белокуриха Константин Базаров, исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский , президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов. Для гостей с концертной программой выступили юные артисты.

В первый день Никита Витюгов и Хоу Ифань сыграли четыре партии с контролем времени 15 минут до конца плюс 10 секунд на ход. Три поединка завершились вничью, а еще в одном победу праздновал Витюгов; итоговый счет 2,5:1,5; в его пользу. Во второй день состоялся матч из 10 блицпартий с контролем времени 3 минуты до конца плюс 2 секунды на ход. Российский гроссмейстер вновь одержал победу — 6,5:3,5.

Юношеские команды России и Китая состояли из 8 человек (по 6 юношей и 2 девушки) 2004 года рождения и моложе. «Матч Дружбы» проводился по т.н. «шевенингенской системе»: каждый участник одной команды сыграл по одной партии с каждым участником команды-соперника (контроль времени 15 минут до конца плюс 10 секунд на ход). Матч закончился убедительной победой российской дружины со счетом 45,5:18,5.

Составы команд:

Китай: Чи Хаоюань, Лю Юньсун, Лу Цзяхань, Шао Циюй, Сун Цзыхоу, Ян Юйсюань, Чжан Ди, Чжан Фухань.

В заключительный день Никита Витюгов экзаменовал китайских школьников в сеансе одновременной игры с часами, а Хоу Ифань — российских. Экс-чемпионка мира выиграла 5:3 (3 партии выиграла, 4 завершила вничью и проиграла Володару Мурзину), а Витюгов отдал своим соперникам только пол-очка. Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия провел сеанс на 38 досках для местных любителей шахмат — гроссмейстер одержал 36 побед и 2 партии завершил вничью.

Для участников и гостей матча были организованы автобусные экскурсии по окрестностям Белокурихи: на курорт «Белокуриха-2» и в парк «Сибирское подворье», а также в дендрарий села Холмогоры.

Фото Владимира Барского

Никита Витюгов: «Организация матча была на очень высоком уровне, всё было продумано до мелочей. Я хочу пожелать детям, которые участвовали в „Матче Дружбы“, чтобы все соревнования в их жизни были организованы так же хорошо! Мне очень понравилось в Белокурихе. Очень большое впечатление произвели даже простые виды по обе стороны дороги: бескрайние поля, засеянные рожью и рапсом, холмы, горы в отдалении — такое увидишь только в кино!»

Хоу Ифань: «Белокуриха — это очень красивый курорт, где природа сохранена практически в первозданном виде. Очень чистый воздух и красивый ландшафт. Жаль, что удалось пробыть здесь всего три дня. Я живу в Пекине; к сожалению, в последнее время в Китае и особенно в его столице экологическая ситуация напряженная, воздух сильно загрязнен. Замечательно, что в Белокурихе такая хорошая атмосфера: тут и жить хорошо, и турнир проводить хорошо! И, конечно, здесь замечательные люди: очень радушные, гостеприимные. Сам матч был организован прекрасно, а кроме того, у нас была очень насыщенная экскурсионная программа».