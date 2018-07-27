Аль-Раджи и Каргинов стали победителями «Шёлкового пути» 

Гонщик «МИНИ» Язид Аль-Раджи одержал уверенную победу в зачёте внедорожников на ралли-марафоне «Шёлковый путь». По итогам завершившейся в пятницу гонки Аль-Раджи более чем на один час опередил Нассера Аль-Аттию. Россиянин Сергей Карякин на своём багги занял четвёртое место в общем зачёте и первое — в своём классе.
В зачёте грузовиков лидерство в гонке по итогам финального этапа сохранил гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов, вместе с которым в тройке сильнейших остались ещё два камазовца — Айрат Мардеев и Антон Шибалов. На финальном этапе быстрее всех оказался голландец Мартин ван ден Бринк, чьими ближайшими преследователями оказались Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, вернувшийся в гонку с большим штрафом после схода накануне.
«Шёлковый путь». Внедорожники. Итоговое положение.
1. Язид Аль-Раджи («МИНИ») — 23:49.14 2. Нассер Аль-Аттия («Тойота») +1:08.12 3. Матьё Серрадори (MCM Original) +5:07.07 4. Сергей Карякин («Маверик») +7:33.13.
«Шёлковый путь». Грузовики. Итоговое положение.
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 25:26.12 2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +18.02 3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:03.29 4. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +1:51.29 5. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +2:19.14 6. Терухито Сугавара («Хино») +3:01.35.