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Карякин сразится с артековцами в шахматы
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Карякин сразится с артековцами в шахматы 

РИА Новости Крым 6 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин приедет в международный детский центр «Артек» и проведет сеанс одновременной игры с детьми в честь Международного дня шахмат. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ.
"20 июля «Артек» проведет международный детский шахматный турнир и сеанс одновременной игры чемпиона мира по блиц-шахматам Сергея Карякина с лучшими юными игроками. Сеанс одновременной игры пройдет во Дворце спорта «Артека». Карякин будет играть против 15 артековцев. По окончании сеанса одновременной игры знаменитый шахматист наградит победителей", — рассказали в МДЦ.
В турнире примут участие 10 команд (в каждой — по 4 детей) от всех лагерей, а лидеры среди вожатых-шахматистов определятся по итогам отборочных соревнований накануне.
Также Карякин проведет в «Артеке» детскую пресс-конференцию в рамках проекта «100 вопросов взрослому». Кроме того, он примет участие в акции «Озеленим „Артек“ вместе», высадив в районе Центрального стадиона МДЦ лавровое дерево.
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