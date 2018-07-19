Карякин сразится с артековцами в шахматы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин приедет в международный детский центр «Артек» и проведет сеанс одновременной игры с детьми в честь Международного дня шахмат. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ.

"20 июля «Артек» проведет международный детский шахматный турнир и сеанс одновременной игры чемпиона мира по блиц-шахматам Сергея Карякина с лучшими юными игроками. Сеанс одновременной игры пройдет во Дворце спорта «Артека». Карякин будет играть против 15 артековцев. По окончании сеанса одновременной игры знаменитый шахматист наградит победителей", — рассказали в МДЦ.

В турнире примут участие 10 команд (в каждой — по 4 детей) от всех лагерей, а лидеры среди вожатых-шахматистов определятся по итогам отборочных соревнований накануне.

Также Карякин проведет в «Артеке» детскую пресс-конференцию в рамках проекта «100 вопросов взрослому». Кроме того, он примет участие в акции «Озеленим „Артек“ вместе», высадив в районе Центрального стадиона МДЦ лавровое дерево.