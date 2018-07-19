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Сергей Карякин: «Взял бы Дзюбу в свой экипаж»
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Сергей Карякин: «Взял бы Дзюбу в свой экипаж» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что нападающий сборной России Артем Дзюба произвел на него наибольшее впечатление в составе национальной команды на чемпионате мира-2018.
— Наибольше впечатление произвел Артем Дзюба, — цитирует Карякина РИА Новости. — Его искренние эмоции после игры с Хорватией дорогого стоят. С удовольствием поехал бы с Артемом на боевой машине в гонке. Не знаю, есть ли у него такой опыт, но человек, стремящийся к победе, за короткий срок сможет научиться в автоспорте многому.
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). Дзюба провел 5 матчей в составе национальной команды на этом турнире, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
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