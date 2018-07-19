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Викторина «Я люблю играть в шахматы» состоится на Родионовской
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Викторина «Я люблю играть в шахматы» состоится на Родионовской 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
На Родионовской улице в Куркине, на базе библиотеки № 239, в пятницу, 20 июля, проведут тематическую викторину «Я люблю играть в шахматы» и час познаний «Шахматы — старинная, умная игра!»
— Участники программы узнают истории великих шахматистов, познакомятся с правилами и терминологией игры. За правильные ответы в викторине участники получат шахматные фигуры. Участники викторины, расположившие на шахматной доске наибольшее количество фигур, награждаются почетной грамотой «Лучший знаток шахмат», — рассказали в ЦБС СЗАО.
Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный для всех желающих. (cк)
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