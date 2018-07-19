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В Куркине расскажут об истории шахмат и известных шахматистах
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В Куркине расскажут об истории шахмат и известных шахматистах 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Час познаний и открытий «Шахматы — старинная, умная игра!» пройдет на Родионовской улице в Куркине 20 июля. Участникам расскажут об истории возникновения игры и об известных шахматистах.
— Из всех видов игр, когда-либо придуманных человечеством, есть одна, которая близка и спорту, и науке, и искусству. Это шахматы. Участники программы познакомятся с шахматной терминологий, — отметили организаторы.
Для всех желающих пройдет викторина «Я люблю играть в шахматы». За правильные ответы участники получат шахматные фигуры.
Участники викторины, расположившие на шахматной доске наибольшее количество фигур, награждаются почетной грамотой «Лучший знаток шахмат».
Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный для всех желающих.
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