В Куркине расскажут об истории шахмат и известных шахматистах

Час познаний и открытий «Шахматы — старинная, умная игра!» пройдет на Родионовской улице в Куркине 20 июля. Участникам расскажут об истории возникновения игры и об известных шахматистах.

— Из всех видов игр, когда-либо придуманных человечеством, есть одна, которая близка и спорту, и науке, и искусству. Это шахматы. Участники программы познакомятся с шахматной терминологий, — отметили организаторы.

Для всех желающих пройдет викторина «Я люблю играть в шахматы». За правильные ответы участники получат шахматные фигуры.

Участники викторины, расположившие на шахматной доске наибольшее количество фигур, награждаются почетной грамотой «Лучший знаток шахмат».

Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный для всех желающих.