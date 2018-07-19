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Чемпионы мира и Европы примут участие в шахматном турнире в Нижнем Новгороде
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Чемпионы мира и Европы примут участие в шахматном турнире в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
20 июля в Международный день шахмат в Государственном музее А. М. Горького» состоится открытый шахматный турнир.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в мероприятии примут участие воспитанники спортивных школ и детских клубов Нижнего Новгорода, Балахны, Бора, Дзержинска и Кстова, в том числе чемпионка мира Вероника Шубенкова, чемпионка Европы Варвара Кузьмина и чемпион Европы Максим Колчин
Главным событием турнира станет сеанс одновременной игры для всех желающих от Вероники Шубенковой.
Всех участников турнира также ждут экскурсионная программа по музею, конкурс чтецов и шахматно-литературная викторина на знание истории шахмат и произведений М. Горького.
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