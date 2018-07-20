«Биотум» поддерживает новое поколение чемпионов

Фото Михаил Мойсеянчик

И без того насыщенный досуг школьников, отдыхающих в многочисленных летних лагерях Владимирской области, пополнился масштабным состязанием в шахматах и шашках. Несмотря на юный возраст, количество желающих сразиться с гроссмейстерами в каждом из лагерей превысило отметку в 50 человек.

Формат баталий представлял собой сеанс одновременной игры в шашки и шахматы. То есть гроссмейстер одновременно играл со всеми желающими только на разных игровых полях. Правила чуть отличаются от классической дуэли «один на один» — соперник двигает фигуру в момент, когда мастер игры повторно возвращается к доске, чтобы видеть ход оппонента. Ещё одно правило — белыми начинает магистр.

К слову, в качестве приглашённых гроссмейстеров были — Людмила Бундина депутат владимирского Горсовета (КМС по шахматам) и Дмитрий Елизаров (преподаватель игры в шашки детско-юношеского центра «Гелиос»). Примечательно, что все партии гроссмейстеры начинали с джентльменского рукопожатия.

Инициатива проводить подобного рода сеансы одновременной игры принадлежит компании «Биотум» и Владимирской шахматной федерации. Кроме того, во время поединков некоторые детишки записались в секции по шахматам и шашкам, чтобы уже там под присмотром опытных педагогов оттачивать своё мастерство.

Руководство лагерей пошло навстречу организатором и предоставило замечательные площадки для проведения сеансов единовременной игры. В лагере «Олимп» эпицентром спорта стал небольшой, но весьма уютный банкетный зал. Здесь расположились более 20 шахматистов и 15 шашистов, чтобы проверить свои навыки. К слову, компания «Биотум» предложила юным игрокам соревноваться не «на интерес», а за приятные подарки. Это мотивировало игроков ещё тщательнее обдумывать свои ходы.

В результате в двух шахматных противостояниях гроссмейстер был повержен, а игроки, соответственно, получили за это подарки — шахматно-шашечный набор и ещё небольшой сладкий сувенир. Шашистам повезло чуть меньше, так как только один игрок претендовал на победу, но он в эндшпиле допустил роковую ошибку. Кстати, всем, кто не испугался и рискнул бросить вызов профессионалам, также достались подарки — грамоты и дипломы от «Биотума» и Владимирской шахматной федерации.

Также заехали мастера шашек и шахмат в лагерь «Икар». Здесь на удивление организаторов собрались самые лучшие игроки — по уровню и поведению. А некоторые противостояния между школьниками и гроссмейстерами длились больше часа. В итоге трое игроков показали высший класс, сумев поставить мат грозному оппоненту. Соответственно, они все и получили награды.

Что касается шашистов, то и здесь был явный лидер, который чуть было, не разделался с магистром — партия завершилась в ничью.

Сами организаторы отмечают, что некоторых школьников уже знают в лицо, так как те не первый раз садятся за одну доску с именитыми мастерами. Это произошло благодаря тому, что шахматные турниры владимирская федерация и компания «Биотум» проводят не только в летних лагерях во время каникул, но и в течение учебного года.

Организаторы отмечают, что раз за разом количество участников и их уровень мастерства только растёт.

Кстати, уровень игроков лагеря «Икар» настолько поразил гроссмейстеров, что они обещали провести уже серьёзный шахматный и шашечный турнир по круговой системе.

Где сами школьники будут выявлять сильнейших между собой.