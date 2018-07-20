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Крамник вошел в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми
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Крамник вошел в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 июля. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник вошел в состав сборной России на шахматную Олимпиаду. Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).
Также в состав мужской сборной вошли Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов. Шахматная Олимпиада пройдет в грузинском Батуми с 23 сентября по 6 октября.
"У нас в стране всегда большой выбор сильных игроков, они горят желанием защищать честь своей страны на соревнованиях самого высокого уровня, — сказал старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов. — Задача тренерского штаба — выбрать тех из них, кто подойдет к важнейшему старту двухлетия на пике формы, сумеет показать максимум своих возможностей. Как всегда, сборная России настроена на максимальный результат".
В состав женской сборной вошли Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Ольга Гиря. «Мы планируем выступать тем же самым проверенным и опытным составом, как и два года назад на Олимпиаде в Баку, — сказал старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский. — Основные соперницы у нас те же самые: Китай, Украина и, конечно же, Грузия, которая у себя дома, при горячей поддержке болельщиков особенно опасна. Что ж, будем бороться».
Шахматная Олимпиада проводится Международной шахматной федерацией (FIDE) раз в два года. Мужская сборная СССР становилась победителем Олимпиады 18 раз, российские шахматисты — шесть раз, а последняя победа была добыта в 2002 году. На турнире 2016 года россияне заняли третье место.
Женская сборная СССР выигрывала Олимпиаду 11 раз, российская женская команда — трижды. В 2016 году российские шахматистки не вошли в тройку призеров.
ТАСС: последние новости
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