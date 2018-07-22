Ещё
Карлсен и Свидлер стартуют на шахматном супертурнире в Биле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карлсен и Свидлер стартуют на шахматном супертурнире в Биле 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 22 июля. Шахматный супертурнир стартует в воскресенье в швейцарском Биле, в рамках традиционного фестиваля пройдет двухкруговой турнир с участием шести гроссмейстеров, включая чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и многократного чемпиона России Петра Свидлера.
Турниры с участием сильнейших шахматистов проводятся в Биле уже более 40 лет, в нынешнем году здесь собрались, помимо Карлсена и Свидлера, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, француз Максим Вашье-Лаграв, чех Давид Навара и местный гроссмейстер Нико Георгиадис. Турнир пройдет в два круга с 22 июля по 1 августа, между кругами запланирован выходной день 28 июля.
Помимо турнира топ-гроссмейстеров, в Биле будут соревноваться мастера с рейтингом выше 2000 пунктов, состоится также главный открытый турнир для всех желающих. В рамках фестиваля пройдет любительский турнир по «шахматам-960», или так называемым «шахматам Фишера», где стартовая расстановка фигур определяется случайным образом, а всего возможны 960 различных позиций. Кроме того, в Биле пройдут открытые турниры по быстрым шахматам и блицу, среди юношей и девушек, а также сеансы одновременной игры.
С 1968 года в Биле проводились турниры для шахматных мастеров, а известным среди сильнейших гроссмейстеров этот город, расположенный на северо-западе Швейцарии, стал в 1976 году, когда здесь прошел межзональный турнир претендентов на шахматную корону. Он завершился неожиданной победой датчанина Бента Ларсена, опередившего экс-чемпионов мира Тиграна Петросяна, Михаила Таля и Василия Смыслова. Победителем отборочного цикла в итоге стал эмигрировавший из СССР Виктор Корчной, в чемпионском матче в 1978 году в Багио (Филиппины) уступив Анатолию Карпову.
Корчной переехал в Швейцарию и стал победителем турнира в Биле в 1979 году, после чего соревнования стали набирать популярность. Самый сильный состав турнир в Биле стал собирать в начале 90-х годов, когда его выигрывали Карпов, Василий Иванчук, Алексей Широв, Борис Гельфанд, Вишванатан Ананд. В 2001 году в Биле вновь победил Корчной, которому было 70 лет.
Магнус Карлсен впервые победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2012-м. В 2000 году здесь выиграл Свидлер, а Вашье-Лаграв и вовсе побеждал пять раз — в 2009-м и с 2013 по 2016 год. В прошлом году победителем супертурнира гроссмейстеров на фестивале в Биле стала китаянка Хоу Ифань.
ТАСС: последние новости
Крамник обыграл поляка Дуду в четвертом туре шахматного супертурнира в Дортмунде Крамник вошел в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми Российские школьники одержали победу в "Матче дружбы" с китайскими шахматистами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко назвал Усика символом борьбы Украины2
Россиянин Гассиев проиграл украинцу Усику138
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена87
Футболист отказался от медали ЧМ в России66
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение