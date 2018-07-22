Карлсен и Свидлер стартуют на шахматном супертурнире в Биле 

ТАСС, 22 июля. Шахматный супертурнир стартует в воскресенье в швейцарском Биле, в рамках традиционного фестиваля пройдет двухкруговой турнир с участием шести гроссмейстеров, включая чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и многократного чемпиона России Петра Свидлера.
Турниры с участием сильнейших шахматистов проводятся в Биле уже более 40 лет, в нынешнем году здесь собрались, помимо Карлсена и Свидлера, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, француз Максим Вашье-Лаграв, чех Давид Навара и местный гроссмейстер Нико Георгиадис. Турнир пройдет в два круга с 22 июля по 1 августа, между кругами запланирован выходной день 28 июля.
Помимо турнира топ-гроссмейстеров, в Биле будут соревноваться мастера с рейтингом выше 2000 пунктов, состоится также главный открытый турнир для всех желающих. В рамках фестиваля пройдет любительский турнир по «шахматам-960», или так называемым «шахматам Фишера», где стартовая расстановка фигур определяется случайным образом, а всего возможны 960 различных позиций. Кроме того, в Биле пройдут открытые турниры по быстрым шахматам и блицу, среди юношей и девушек, а также сеансы одновременной игры.
С 1968 года в Биле проводились турниры для шахматных мастеров, а известным среди сильнейших гроссмейстеров этот город, расположенный на северо-западе Швейцарии, стал в 1976 году, когда здесь прошел межзональный турнир претендентов на шахматную корону. Он завершился неожиданной победой датчанина Бента Ларсена, опередившего экс-чемпионов мира Тиграна Петросяна, Михаила Таля и Василия Смыслова. Победителем отборочного цикла в итоге стал эмигрировавший из СССР Виктор Корчной, в чемпионском матче в 1978 году в Багио (Филиппины) уступив Анатолию Карпову.
Корчной переехал в Швейцарию и стал победителем турнира в Биле в 1979 году, после чего соревнования стали набирать популярность. Самый сильный состав турнир в Биле стал собирать в начале 90-х годов, когда его выигрывали Карпов, Василий Иванчук, Алексей Широв, Борис Гельфанд, Вишванатан Ананд. В 2001 году в Биле вновь победил Корчной, которому было 70 лет.
Магнус Карлсен впервые победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2012-м. В 2000 году здесь выиграл Свидлер, а Вашье-Лаграв и вовсе побеждал пять раз — в 2009-м и с 2013 по 2016 год. В прошлом году победителем супертурнира гроссмейстеров на фестивале в Биле стала китаянка Хоу Ифань.