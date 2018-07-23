Карлсен стартовал с победы на турнире в Биле, Свидлер сыграл вничью 

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в первом туре на шахматном турнире в Биле (Швейцария).
Датчанин Магнус Карлсен, который носит звание 16-го чемпиона мира, стартовал с победы над чехом Давидом Наварой. Скандинавский шахматист возглавил турнирную таблицу вместе с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.
Шахматы. Турнир Biel Chess. Биль, Швейцария
Первый тур Магнус Карлсен (Дания) — Давид Навара (Чехия) — 1:0 Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Пётр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5 Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Нико Георгиадис (Швейцария) — 1:0 Турнирное положение после первого тура
1. Магнус Карлсен — 1 1. Шахрияр Мамедьяров — 1 3. Пётр Свидлер — 0,5 3. Максим Вашье-Лаграв — 0,5 5. Давид Навара — 0 5. Нико Георгиадис — 0.