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Карлсен стартовал с победы на турнире в Биле, Свидлер сыграл вничью
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Карлсен стартовал с победы на турнире в Биле, Свидлер сыграл вничью 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в первом туре на шахматном турнире в Биле (Швейцария).
Датчанин Магнус Карлсен, который носит звание 16-го чемпиона мира, стартовал с победы над чехом Давидом Наварой. Скандинавский шахматист возглавил турнирную таблицу вместе с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.
Шахматы. Турнир Biel Chess. Биль, Швейцария
Первый тур  Магнус Карлсен (Дания) — Давид Навара (Чехия) — 1:0  Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Пётр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5  Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Нико Георгиадис (Швейцария) — 1:0  Турнирное положение после первого тура
1. Магнус Карлсен — 1  1. Шахрияр Мамедьяров — 1  3. Пётр Свидлер — 0,5  3. Максим Вашье-Лаграв — 0,5  5. Давид Навара — 0  5. Нико Георгиадис — 0.
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