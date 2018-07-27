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Россиянин Свидлер проиграл Вашье-Лаграву на шахматном турнире в Биле
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Россиянин Свидлер проиграл Вашье-Лаграву на шахматном турнире в Биле 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
В швейцарском Биле завершился шестой тур представительного шахматного турнира. Российский гроссмейстер Петр Свидлер не смог справиться с французом Максимом Вашье-Лагравом, признав поражение на 31-м ходу. Отметим, что россиянин играл белыми фигурами.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с чехом Давидом Наварой. А азербайджанец Шахрияр Мамедьяров одолел Нико Георгиадиса, представляющего Швейцарию. Он и выбился в лидеры после шестого тура, набрав 4,5 очка.
Второе место занимает Магнус Карлсен (4 балла). Далее идут Свидлер, Вашье-Лаграв и Навара. Все три шахматиста имеют по 3 очка. Замыкает турнирную таблицу Георгиадис (0,5).
Шахматный турнир в Биле завершится 1 августа.
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