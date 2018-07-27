Россиянин Свидлер проиграл Вашье-Лаграву на шахматном турнире в Биле

В швейцарском Биле завершился шестой тур представительного шахматного турнира. Российский гроссмейстер Петр Свидлер не смог справиться с французом Максимом Вашье-Лагравом, признав поражение на 31-м ходу. Отметим, что россиянин играл белыми фигурами.

Второе место занимает Магнус Карлсен (4 балла). Далее идут Свидлер, Вашье-Лаграв и Навара. Все три шахматиста имеют по 3 очка. Замыкает турнирную таблицу Георгиадис (0,5).

Шахматный турнир в Биле завершится 1 августа.