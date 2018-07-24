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Шахматы. Петр Свидлер выиграл партию второго тура в Биле
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Шахматы. Петр Свидлер выиграл партию второго тура в Биле 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В швейцарском Биле проходит шахматный турнир с участием чемпионат мира норвежца Магнуса Карлсена и многократного чемпиона России Петра Свидлера. Во втором туре оба они одержали победы. Карлсен лидирует, а Свидлер расположился на втором месте.
Свидлер играл с швейцарцем Нико Георгиадисом, который проиграл во второй раз подряд. Карлсен черными фигурами сумел переиграть француза Максима Вашье-Лаграва. Партия Давида Навары (Чехия) и Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан) завершилась вничью.
Турнирное положение: у Карлсена — 2 очка в двух партиях, Мамедьяров и Свидлер имеют по 1,5 очка, у Вашье-Лаграва и Навары — по 0,5, у Георгиадиса — 0. В третьем туре Свидлер сыграет с чемпионом мира.
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