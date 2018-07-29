Свидлер обыграл Георгиадиса на турнире в Биле 

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Третий этап «Шёлкового пути» прервали из-за застрявших в грязи участников

8 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль шахмат Grand Chess Fest

БАТЭ и «Карабах» не смогли одержать победы в первых матчах квалификации ЛЧ