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Свидлер обыграл Георгиадиса на турнире в Биле
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Свидлер обыграл Георгиадиса на турнире в Биле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Пётр Свидлер чёрными фигурами обыграл швейцарца Нико Георгиадиса в седьмом туре шахматного супертурнира, который проходит в Биле (Швейцария).
Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров упрочил своё лидерство, белым цветом одержав победу над чехом Давидом Наварой. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Турнир завершится 1 августа, шахматистам осталось сыграть по три партии.
Положение после семи туров
1. Мамедьяров — 5,5 балла. 2. Карлсен — 4,5. 3. Свидлер — 4. 4. Вашье-Лаграв — 3,5. 5. Навара — 3. 6. Георгиадис — 0,5.
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