Свидлер проиграл Вашье-Лаграву в шестом туре шахматного турнира в Биле

ТАСС , 27 июля. Россиянин Петр Свидлер белыми фигурами проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву в партии шестого тура шахматного турнира в швейцарском Биле.

После шести туров лидирует Мамедьяров, набрав 4,5 очка. Следом идут Карлсен (4), Свидлер, Навара, Вашье-Лаграв (все — по 3). Георгиадис (1,5). Следующий тур состоится 29 июля.

Соревнование проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз (2009, 2013-2016). В прошлом году победителем турнира стала китаянка Хоу Ифань.