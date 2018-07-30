Свидлер сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Биле

Все партии восьмого тура шахматного супертурнира в Биле (Швейцария) завершились вничью. Российский гроссмейстер Пётр Свидлер белыми фигурами разошёлся миром с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Француз Максим Вашье-Лаграв сыграл вничью с лидером соревнований азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Также не выявили победителя чех Давид Навара и швейцарец Нико Георгиадис. До окончания соревнований в Биле гроссмейстерам осталось провести по две партии. Положение после 8-го тура 1. Мамедьяров — 6 очков. 2. Карлсен — 5. 3. Свидлер — 4,5. 4. Вашье-Лаграв — 4. 5. Навара — 3,5. 6. Георгиадис — 1.