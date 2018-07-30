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Свидлер сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Биле
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Свидлер сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Биле 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: ТАСС
Все партии восьмого тура шахматного супертурнира в Биле (Швейцария) завершились вничью.
Российский гроссмейстер Пётр Свидлер белыми фигурами разошёлся миром с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Француз Максим Вашье-Лаграв сыграл вничью с лидером соревнований азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Также не выявили победителя чех Давид Навара и швейцарец Нико Георгиадис.
До окончания соревнований в Биле гроссмейстерам осталось провести по две партии.
Положение после 8-го тура
1. Мамедьяров — 6 очков. 2. Карлсен — 5. 3. Свидлер — 4,5. 4. Вашье-Лаграв — 4. 5. Навара — 3,5. 6. Георгиадис — 1.
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