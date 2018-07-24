Свидлер сыграл вничью с Карлсеном в третьем туре турнира в Биле 

Российский шахматист Пётр Свидлер сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в третьем туре шахматного турнира в Биле. После трёх туров Карлсен делит лидерство с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, а Свидлер отстаёт от них на полбалла.
Шахматы. Международный турнир. Биль, Швейцария
Магнус Карлсен (Норвегия) — Пётр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5 Нико Георгиадис (Швейцария) — Давид Навара (Чехия) — 0:1 Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1:0 Турнирная таблица. После 3-го тура
1. Магнус Карлсен — 2,5.
1. Шахрияр Мамедьяров — 2,5.
3. Пётр Свидлер — 2.
4. Давид Навара — 1,5.
5. Максим Вашье-Лаграв — 0,5.
6. Нико Георгиадис — 0.