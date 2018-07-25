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Свидлер сыграл вничью с Мамедьяровым на турнире в Биле
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Свидлер сыграл вничью с Мамедьяровым на турнире в Биле 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Все партии четвёртого тура на супертурнире в Биле (Швейцария) завершились вничью. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен разошелся миром со швейцарцем Нико Георгиадисом, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров — с россиянином Петром Свидлером. Также не было выявлено победителя во встрече чеха Давида Навары и француза Максима Вашье-Лаграва.
В итоге лидерство по-прежнему делят Карлсен и Мамедьяров (по 3 очка), Свидлер отстаёт на пол-очка.
Положение участников после 4-го тура
1-2. Карлсен, Мамедьяров — по 3 очка. 3. Свидлер — 2,5. 4. Навара — 2. 5. Вашье-Лаграв — 1. 6. Георгиадис — 0,5.
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