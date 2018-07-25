Свидлер сыграл вничью с Мамедьяровым на турнире в Биле

Все партии четвёртого тура на супертурнире в Биле (Швейцария) завершились вничью. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен разошелся миром со швейцарцем Нико Георгиадисом, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров — с россиянином Петром Свидлером . Также не было выявлено победителя во встрече чеха Давида Навары и француза Максима Вашье-Лаграва. В итоге лидерство по-прежнему делят Карлсен и Мамедьяров (по 3 очка), Свидлер отстаёт на пол-очка. Положение участников после 4-го тура 1-2. Карлсен, Мамедьяров — по 3 очка. 3. Свидлер — 2,5. 4. Навара — 2. 5. Вашье-Лаграв — 1. 6. Георгиадис — 0,5.