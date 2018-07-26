Свидлер сыграл вничью с Наварой в пятом туре шахматного турнира в Биле 

После пяти туров Карлсен делит лидерство с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Свидлер отстаёт от них на полбалла. Шахматы. Международный турнир. Биль, Швейцария 5-й тур Пётр Свидлер (Россия) — Давид Навара (Чехия) — 0,5:0,5 Магнус Карлсен (Норвегия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5 Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Нико Георгиадис (Швейцария) — 1:0 Турнирное положение. После 5-го тура 1. Магнус Карлсен — 3,5. 1. Шахрияр Мамедьяров — 3,5. 3. Пётр Свидлер — 3. 4. Давди Навара — 2,5. 5. Максим Вашье-Лаграв — 2. 6. Нико Георгиадис — 0,5.