Ещё
Свидлер сыграл вничью с Вашье-Лагравом в первом туре шахматного турнира в Биле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свидлер сыграл вничью с Вашье-Лагравом в первом туре шахматного турнира в Биле 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 22 июля. Россиянин Петр Свидлер черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии первого тура шахматного турнира в швейцарском Биле.
Норвежец Магнус Карлсен белыми победил чеха Давида Навару, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми обыграл швейцарца Нико Георгиадиса.
Карлсен и Мамедьяров набрали по одному очку, Вашье— Лаграв и Свидлер — по 0,5 очка. Следующий тур пройдет в понедельник.
Турнир проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз — в 2009-м и с 2013 по 2016 год. В прошлом году победителем турнира стала китаянка Хоу Ифань.
ТАСС: последние новости
Непомнящий стал победителем шахматного супертурнира в Дортмунде Крамник обыграл поляка Дуду в четвертом туре шахматного супертурнира в Дортмунде Крамник вошел в состав сборной России на шахматную Олимпиаду в Батуми
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британское СМИ заплатит за ложные обвинения в допинге2
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире312
«Поставил на колени Россию»885
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика132
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение