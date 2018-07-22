Свидлер сыграл вничью с Вашье-Лагравом в первом туре шахматного турнира в Биле

ТАСС , 22 июля. Россиянин Петр Свидлер черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии первого тура шахматного турнира в швейцарском Биле.

Карлсен и Мамедьяров набрали по одному очку, Вашье— Лаграв и Свидлер — по 0,5 очка. Следующий тур пройдет в понедельник.

Турнир проходит в два круга и завершится 1 августа. Карлсен победил в Биле в 2007 году в возрасте 16 лет, повторив этот успех в 2011-м. В 2000 году турнир выиграл Свидлер, Вашье-Лаграв побеждал пять раз — в 2009-м и с 2013 по 2016 год. В прошлом году победителем турнира стала китаянка Хоу Ифань.