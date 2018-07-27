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Свидлер уступил Вашье-Лаграву на турнире в Биле
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Свидлер уступил Вашье-Лаграву на турнире в Биле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
В шестом туре шахматного супертурнира в Биле (Швейцария) россиянин Пётр Свидлер белыми фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров чёрными победил швейцарца Нико Георгиадиса. Вничью сыграли чех Давид Навара и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
После шести туров в лидеры вышел Мамедьяров, набрав 4,5 очка. Карлсен отстаёт от него на по-очка. Следующий, седьмой тур состоится 29 июля, так как завтра на турнире выходной день.
Положение участников после 6-го тура
1. Мамедьяров 4,5 из 6. 2. Карлсен — 4. 3-5. Вашье-Лаграв, Навара, Свидлер — по 3. 6. Георгиадис — 0,5.
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