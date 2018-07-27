Свидлер уступил Вашье-Лаграву на турнире в Биле

После шести туров в лидеры вышел Мамедьяров, набрав 4,5 очка. Карлсен отстаёт от него на по-очка. Следующий, седьмой тур состоится 29 июля, так как завтра на турнире выходной день.

Положение участников после 6-го тура

1. Мамедьяров 4,5 из 6. 2. Карлсен — 4. 3-5. Вашье-Лаграв, Навара, Свидлер — по 3. 6. Георгиадис — 0,5.