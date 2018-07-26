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«Атлетико» победил «Арсенал» в Международном кубке чемпионов
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«Атлетико» победил «Арсенал» в Международном кубке чемпионов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский «Атлетико» победил лондонский «Арсенал» в матче Международном кубке чемпионов, сообщает Sport24.
Победителя в основное время выявить не удалось (1:1), а в серии пенальти мадридский клуб оказался сильнее (3:1).
Матч проходил в Сингапуре на Национальном стадионе.
В Международном кубке чемпионов для «Атлетико» и «Арсенала» этот матч стал первым. Сейчас команды занимают восьмое и девятое места в таблице турнира.
Ранее «Спортинг» подал жалобу в ФИФА из-за перехода футболиста в «Атлетико».
Международный кубок чемпионов "Атлетико" (Испания) — «Арсенал» (Англия) — 1:1 (3:1) Голы: 1:0 — Вьетто, 41; 1:1 — Смит-Роу, 47.
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