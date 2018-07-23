На Алтае прошёл турнир молодых шахматистов России и Китая? 

На турнир молодых шахматистов России и Китая, который впервые проходил в нашем крае, приехала даже чемпионка мира. Чем шахматным «звёздам» интересны эти соревнования?
В городе-курорте Белокуриха состоялся международный шахматный матч между юношескими сборными России и Китая. Одновременно с юношескими соревнованиями выставочные шахматные поединки провели между собой четырёхкратная чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань (Китай) и международный гроссмейстер, член сборной команды России Никита Витюгов (Санкт-Петербург). Почему принял приглашение участвовать в турнире, говорит Никита: «Матчевая форма соревнования незаслуженно редко встречается в наши дни, и любой опыт, пусть и не в классические шахматы, пойдёт мне на пользу. Но, пожалуй, главной причиной, по которой я с удовольствием принял приглашение сыграть в этом „Матче Дружбы“, является известная на весь мир уникальная природа Алтайского края. Всё свободное время на турнире посвятил знакомству с Белокурихой и её окрестностями».