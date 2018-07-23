В библиотеке на Родионовской состоялся «шахматный час познаний»

В пятницу, 20 июля, в библиотеке № 139 на Родионовской улице состоялся Час познаний и открытий «Шахматы — старинная, умная игра!».

Участникам рассказали об истории возникновения игры и об известных шахматистах.

— Из всех видов игр, когда-либо придуманных человечеством, есть одна, которая близка и спорту, и науке, и искусству. Это шахматы, — отметили организаторы.

Для всех желающих прошла викторина «Я люблю играть в шахматы». За правильные ответы участники получали шахматные фигуры.

Напомним, что библиотека № 239 расположена по адресу: улица Родионовская, дом 9. (ск)