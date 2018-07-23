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В библиотеке на Родионовской состоялся «шахматный час познаний»
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В библиотеке на Родионовской состоялся «шахматный час познаний» 

Управа района Куркино 4 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В пятницу, 20 июля, в библиотеке № 139 на Родионовской улице состоялся Час познаний и открытий «Шахматы — старинная, умная игра!».
Участникам рассказали об истории возникновения игры и об известных шахматистах.
— Из всех видов игр, когда-либо придуманных человечеством, есть одна, которая близка и спорту, и науке, и искусству. Это шахматы, — отметили организаторы.
Для всех желающих прошла викторина «Я люблю играть в шахматы». За правильные ответы участники получали шахматные фигуры.
Напомним, что библиотека № 239 расположена по адресу: улица Родионовская, дом 9. (ск)
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