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В Печатниках провели шахматный турнир
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В Печатниках провели шахматный турнир 

Управа района Печатники города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В библиотеке № 132, расположенной на Батюнинской улице, прошел шахматный турнир «Клетки черно-белые чудес и тайн полны…», посвященный Международному дню шахмат. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Наши читатели по многолетней традиции проводят этот праздник в стенах библиотеки. Турнир собрал шахматистов от 8 до 81 года. Организуя досуг и формируя активный отдых детей и подростков в летнее время, библиотека знакомит их с увлекательным миром шахмат», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности учреждения: vk.com/lib_uvao_132. (еп)
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