Нижегородки завоевали два золота и два серебра на шахматном мемориале в Ялте

Сестры Завиваевы из Нижнего Новгорода завоевали два золота и два серебра на мемориале Горенштейна в Ялте.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, республиканское соревнование, приуроченное к Международному дню шахмат. состоялось 20-21 июля в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист».

Традиционный мемориал собрал 69 участников. В турнире по быстрым шахматам приняли участие сёстры Завиваевы. Эмилия Завиваева набрала 8,5 очков из 9 возможных и стала абсолютной победительницей турнира. Эвелина Завиваева с шестью очками заняла второе место в категории Д-11.

Среди девочек самой младшей возрастной группы лучший результат показала Ангелина Завиваева, набравшая пять очков. На втором месте Кристина Завиваева. Она тоже набрала пять очков, но дополнительный показатель оказался у неё чуть хуже.