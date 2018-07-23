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Нижегородки завоевали два золота и два серебра на шахматном мемориале в Ялте
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Нижегородки завоевали два золота и два серебра на шахматном мемориале в Ялте 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Сестры Завиваевы из Нижнего Новгорода завоевали два золота и два серебра на мемориале Горенштейна в Ялте.
Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, республиканское соревнование, приуроченное к Международному дню шахмат. состоялось 20-21 июля в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист».
Традиционный мемориал собрал 69 участников. В турнире по быстрым шахматам приняли участие сёстры Завиваевы. Эмилия Завиваева набрала 8,5 очков из 9 возможных и стала абсолютной победительницей турнира. Эвелина Завиваева с шестью очками заняла второе место в категории Д-11.
Среди девочек самой младшей возрастной группы лучший результат показала Ангелина Завиваева, набравшая пять очков. На втором месте Кристина Завиваева. Она тоже набрала пять очков, но дополнительный показатель оказался у неё чуть хуже.
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