БАТЭ сыграл вничью с финским клубом ХИК в первом матче квалификации ЛЧ

Белорусский БАТЭ сыграл вничью с финским клубом ХИК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Sport24.

Встреча, прошедшая в Борисове, завершился со счетом 0:0.

Также без забитых мячей прошли матчи «Кукеси» (Кукес) — «Карабах» (Агдам) и «Лудогорец» (Разград) — «Види» (Секешфехервар).

Ответные матчи пройдут 1 августа.

Футбол. Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч БАТЭ (Белоруссия, Борисов) — ХИК (Финляндия, Хельсинки) — 0:0 "Кукеси" (Албания, Кукес) — «Карабах» (Азербайджан, Агдам) — 0:0 "Лудогорец" (Болгария, Разград) — «Види» (Венгрия, Секешфехервар) — 0:0