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БАТЭ сыграл вничью с финским клубом ХИК в первом матче квалификации ЛЧ
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БАТЭ сыграл вничью с финским клубом ХИК в первом матче квалификации ЛЧ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Белорусский БАТЭ сыграл вничью с финским клубом ХИК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Sport24.
Встреча, прошедшая в Борисове, завершился со счетом 0:0.
Также без забитых мячей прошли матчи «Кукеси» (Кукес) — «Карабах» (Агдам) и «Лудогорец» (Разград) — «Види» (Секешфехервар).
Ответные матчи пройдут 1 августа.
Футбол. Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч БАТЭ (Белоруссия, Борисов) — ХИК (Финляндия, Хельсинки) — 0:0  "Кукеси" (Албания, Кукес) — «Карабах» (Азербайджан, Агдам) — 0:0  "Лудогорец" (Болгария, Разград) — «Види» (Венгрия, Секешфехервар) — 0:0
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