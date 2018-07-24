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Чемпион Адыгеи по шахматам провел сеанс одновременной игры с осужденными
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Чемпион Адыгеи по шахматам провел сеанс одновременной игры с осужденными 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Сеанс одновременной игры в шахматном клубе «Е2-ИК-1» был приурочен к Международному дню шахмат. Для участия в нем в колонию прибыл многократный чемпион города Майкопа, Республики Адыгея, председатель Федерации шахмат республики Юрий Мешалкин.
Шахматы — популярный вид спорта среди осужденных. Возможность сразиться с лучшим шахматистом республики получили двенадцать осужденных — членов шахматного клуба «Е2-ИК-1». Сеанс длился почти три часа, однако победить опытного соперника не удалось никому, сообщает пресс-служба УФСИН по Адыгее.
«Шахматы не только интересное, но и полезное увлечение. Они учат думать, анализировать», — отметил чемпион. Все участники поблагодарили Юрия Мешалкина за сеанс игры и пообещали поднять свой уровень шахматной подготовки.
Показавшим хорошую игру были вручены дипломы Федерации шахмат республики, а за участие в играх все осужденные-шахматисты будут поощрены администрацией учреждения.
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