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Библиотекари из Хорошево-Мневников организовали летнюю читальню в парке
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Библиотекари из Хорошево-Мневников организовали летнюю читальню в парке 

Управа района Хорошево-Мневники 4 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники библиотеки № 225 Хорошево-Мневников провели летнюю читальню в парке «Северное Тушино».
— Программа состояла из двух частей: первая была посвящена Всемирному дню китов и дельфинов, а вторая — Международному дню шахмат. Дети и взрослые с удовольствием знакомились с морскими обитателями и мастерили их из бумаги. А в «Уголке шахматиста» все желающие могли научиться правилам игры, познакомиться с фигурами, разгадать загадки о шахматах и сразиться друг с другом за шахматной доской, — рассказали сотрудники библиотеки.
Напомним, мероприятия в рамках летних читален проходят в парке «Северное Тушино» каждые выходные с 12.00 до 18.00. Вход свободный. (ео)
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