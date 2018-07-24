Библиотекари из Хорошево-Мневников организовали летнюю читальню в парке

Сотрудники библиотеки № 225 Хорошево-Мневников провели летнюю читальню в парке «Северное Тушино».

— Программа состояла из двух частей: первая была посвящена Всемирному дню китов и дельфинов, а вторая — Международному дню шахмат. Дети и взрослые с удовольствием знакомились с морскими обитателями и мастерили их из бумаги. А в «Уголке шахматиста» все желающие могли научиться правилам игры, познакомиться с фигурами, разгадать загадки о шахматах и сразиться друг с другом за шахматной доской, — рассказали сотрудники библиотеки.

Напомним, мероприятия в рамках летних читален проходят в парке «Северное Тушино» каждые выходные с 12.00 до 18.00. Вход свободный. (ео)