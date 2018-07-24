Чемпионат Дагестана по шахматам на призы Муху Алиева пройдет в Махачкале

Чемпионат Дагестана по шахматам на призы Муху Алиева пройдет в МахачкалеЧемпионат Дагестана по классическим шахматам на призы первого Президента республики Муху Алиева пройдет 7-16 августа в Махачкале, в муниципальном Доме шахмат.

В турнире ожидается участие сильнейших шахматистов республики, среди них международные гроссмейстеры, международные мастера, мастера ФИДЕ , кандидаты в мастера спорта и другие.

Победитель соревнований будет определен по швейцарской системе в 9 туров.

Предстоящий чемпионат на призы Муху Алиева — 4-й по счету, впервые состоялся в 2015 году и был приурочен к 75-летию М. Алиева.