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Чемпионат Дагестана по шахматам на призы Муху Алиева пройдет в Махачкале
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Чемпионат Дагестана по шахматам на призы Муху Алиева пройдет в Махачкале 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Чемпионат Дагестана по шахматам на призы Муху Алиева пройдет в МахачкалеЧемпионат Дагестана по классическим шахматам на призы первого Президента республики Муху Алиева пройдет 7-16 августа в Махачкале, в муниципальном Доме шахмат.
В турнире ожидается участие сильнейших шахматистов республики, среди них международные гроссмейстеры, международные мастера, мастера ФИДЕ, кандидаты в мастера спорта и другие.
Победитель соревнований будет определен по швейцарской системе в 9 туров.
Предстоящий чемпионат на призы Муху Алиева — 4-й по счету, впервые состоялся в 2015 году и был приурочен к 75-летию М. Алиева.
Мероприятие проводится республиканским Минспорта, федерацией шахмат Дагестана, а также Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы.
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