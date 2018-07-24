На Дмитровке провели районные состязания по шахматам

Любители шахмат из Тимирязевского собрались в минувшие выходные в летней читальне библиотеки № 39 на Дмитровском.

Здесь состоялся районный турнир для детей и взрослых. Мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат. Об этом сообщила заведующая библиотекой Марина Москвина.

— В летней читальне библиотеки гости праздника узнали об истории шахмат, просмотрели подборку книг по данной тематике и, конечно же, сразились в интеллектуальной баталии друг с другом. Победителям вручили призы, — поделилась Москвина.

Библиотека № 39 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. (мю)