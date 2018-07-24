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На Дмитровке провели районные состязания по шахматам
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На Дмитровке провели районные состязания по шахматам 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Любители шахмат из Тимирязевского собрались в минувшие выходные в летней читальне библиотеки № 39 на Дмитровском.
Здесь состоялся районный турнир для детей и взрослых. Мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат. Об этом сообщила заведующая библиотекой Марина Москвина.
— В летней читальне библиотеки гости праздника узнали об истории шахмат, просмотрели подборку книг по данной тематике и, конечно же, сразились в интеллектуальной баталии друг с другом. Победителям вручили призы, — поделилась Москвина.
Библиотека № 39 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. (мю)
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