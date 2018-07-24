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В ВДЦ «Смена» в Анапе отметили Международный день шахмат
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В ВДЦ «Смена» в Анапе отметили Международный день шахмат 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Ключевым событием дня стал визит вице-президента Федерации шахмат Краснодарского края Евгения Бондаренко. Он провел в центре сеанс одновременной игры со сменовцами. Чтобы стать гроссмейстером — нужно состязаться с сильнейшими. Поэтому мастер-класс для юных спортсменов от мастера своего дела стал полезным и незабываемым.
Перед началом партий Евгений Бондаренко дал несколько советов, которые ребята постарались применить на практике — на многих досках действительно завязалась борьба. Шахматист рассказал о плюсах этого вида спорта:
«Игра в шахматы воспитывает дух спортсмена, закаляет характер. В противоборстве с собой и соперником игроки формируют целый ряд полезных качеств и навыков усидчивость, способность анализировать, думать, просчитывать ходы, принимать обдуманные решения. Системные занятия шахматами приносят большую пользу».
В 14 партиях с известным шахматистом сражались мальчишки, и только за одной доской оказалась юная Аюшина Оюн из Республики Тыва. Она поделилась впечатлениями и рассказала о том, как повлияла на нее встреча с известным краснодарским шахматистом.
«Я имею играть в шахматы, но не рассматривала эту игру как настоящий спорт. Я считала это просто досугом, не больше. Благодаря мастер-классу я изменила свое отношение к шахматам и поняла, насколько важно внимательно следить за игрой. Здесь важен каждый ход. Нужно атаковать, а не обороняться. Это полезное качество, которое можно применять не только за шахматной доской».
АиФ — Юг: последние новости
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