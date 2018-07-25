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Непомнящий: сборная России поборется за золото на Всемирной олимпиаде в Грузии
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Непомнящий: сборная России поборется за золото на Всемирной олимпиаде в Грузии 

Р-Спорт 4 часа назад
Мужская сборная России будет нацелена на победу на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде, которая в сентябре откроется в Батуми (Грузия), основной конкурент — сборная США, заявил РИА Новости гроссмейстер Ян Непомнящий.
Олимпиада пройдет с 23 сентября по 6 октября. В состав команды также включены Владимир Крамник, Сергей Карякин, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. На олимпиаде-2016 в норвежском Тромсе россияне завоевали бронзовые медали. За команду выступали Карякин, Крамник, Непомнящий, Евгений Томашевский и Александр Грищук. Первое место заняла сборная США, второе — команда Украины.
"Задача нашей команды на олимпиаде — бороться за первое место, — сказал по телефону Непомнящий. — А на что мы можем рассчитывать, покажет сам турнир. Мы всегда боремся за медали, но, конечно же, хочется выиграть. Сборная США — победитель предыдущей олимпиады, у них собран очень хороший состав и они будут главным конкурентом. Думаю, что мало что изменилось по сравнению с 2016 годом, есть пул сильных команд".
На первых досках за сборную США сыграют претендент на звание чемпиона мира, второй номер мирового рейтинга Фабиано Каруана, а также входящие в топ-10 Уэсли Со и Хикару Накамура.
"На призовые места в первую очередь будут претендовать сборные США, России, Индии, которая усилится (15-м чемпионом мира Вишванатаном) Анандом, и Китая, — продолжил собеседник агентства. — Команды Армении, Азербайджана и Украины могут дать бой любому сопернику в отдельном матче, но непонятно, удастся ли им удачно пройти весь турнир".
Сборная СССР 18 раз побеждала на Всемирных олимпиадах, сборная России — шесть (в предыдущий раз — в 2002 году).
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