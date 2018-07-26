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«Тоттенхэм» разгромил «Рому» на Международном кубке чемпионов
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«Тоттенхэм» разгромил «Рому» на Международном кубке чемпионов 

SPORT24.ru 4 часа назад
«Рома» уступила «Тоттенхэму» в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов». Встреча прошла в Сан-Диего (Калифорния, США) и завершилась со счетом 1:4.
Международный кубок чемпионов
«Рома» — «Тоттенхэм» — 1:4 (1:4)
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