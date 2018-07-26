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«Ювентус» — «Бавария» — 2:0 (видеообзор)
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«Ювентус» — «Бавария» — 2:0 (видеообзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между «Ювентусом» и «Баварией» (2:0).
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