8 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль шахмат Grand Chess Fest

Гостей ждут игры со звёздами, серия турниров с призовым фондом, интерактивная программа, вкусная еда и напитки. У вас будет возможность познакомиться и сыграть партию с чемпионами России и Европы, пообщаться в неформальной атмосфере с известными гроссмейстерами.

Победители турнира Grand Chess Fest разыграют между собой денежный приз и место в финале звёзд, где сразятся с именитыми гроссмейстерами. В турнире примет участие трёхкратный чемпион Европы Пётр Свидлер , международный гроссмейстер и шахматный комментатор Сергей Шипов и многие другие.

«Сегодня шахматы перестают быть маргинальным увлечением и объединяют людей из различных сфер, набирая обороты с небывалой силой. На Grand Chess Fest мы объединяем формат соревнований с развлекательной и образовательной программами, у всех гостей будет прямой доступ к звёздным гостям, а в перерывах между шахматами будет возможность насладиться общением, живой музыкой и шоу-программой. Это то, чего так не хватает на традиционных шахматных мероприятиях, так что ждём всех поклонников игры и тех, кто хочет к ней приобщиться, скучно не будет никому», — сказал главный организатор Grand Chess Fest Дмитрий Статовский (UNC MEDIA).

Бизнес-участники сразятся за звание чемпиона по шахматам среди компаний, в частности, за чемпионство поборется Rambler Group во главе с директором по цифровой стратегии и коммуникациям Антоном Сучковым. Детей с родителями ждёт отдельный турнирный зачёт.

Билеты на Grand Chess Fest можно приобрести на сайте фестиваля www.grandchessfest.com. Для читателей «Чемпионата» действует специальный промокод «CHAMP».