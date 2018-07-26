ень шахмат устроили в парке «Дубки» на Ивановской

В летней читальне, которая по выходным работает в парке «Дубки» на Ивановской улице, отметили Международный день шахмат. Для гостей организовали турниры, тематическую викторину и конкурсы. Об этом рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы САО.

— Для посетителей читальни провели сеансы одновременной игры с мастерами шахматного клуба «Белый конь». Дети приняли участие в шахматной викторине, сложили пазлы и ознакомились с тематической литературой, — поделился представитель пресс-службы.

Кроме того, все желающие приняли участие в мастер-классе по созданию декоративных часов в «шахматном» стиле.

Адрес парка: ул. Дубки, д. 6. (мю)