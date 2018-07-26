Ещё
ень шахмат устроили в парке «Дубки» на Ивановской
Далее:
Читайте также:
Ещё

ень шахмат устроили в парке «Дубки» на Ивановской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В летней читальне, которая по выходным работает в парке «Дубки» на Ивановской улице, отметили Международный день шахмат. Для гостей организовали турниры, тематическую викторину и конкурсы. Об этом рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы САО.
— Для посетителей читальни провели сеансы одновременной игры с мастерами шахматного клуба «Белый конь». Дети приняли участие в шахматной викторине, сложили пазлы и ознакомились с тематической литературой, — поделился представитель пресс-службы.
Кроме того, все желающие приняли участие в мастер-классе по созданию декоративных часов в «шахматном» стиле.
Адрес парка: ул. Дубки, д. 6. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
На Дмитровке провели районные состязания по шахматам На Окружной пройдут работы по присоединению нового участка пути к существующему Соревнования по петанку соберут лучших игроков в САО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил182
Стала известна зарплата Черчесова89
FIFA начала расследование против России151
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя2
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение