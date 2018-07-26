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Омичи по четвергам ходят в читальный зал open-air
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Омичи по четвергам ходят в читальный зал open-air 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омичи каждый четверг с 16:00 до 18:00 могут прийти вместе с семьями в сквер на улице Серова и почитать книги, а также поиграть в настольные игры, принять участие в викторинах и конкурсах рисунков, сообщает пресс-служба мэрии.
Семейный проект летнего читального зала на свежем воздухе «Отдыхаем всей семьей» реализуют Омские муниципальные библиотеки.
Накануне Дня города, 2 августа, сотрудниками библиотеки имени Льва Толстого будет организована специальная тематическая программа, посвященная истории Омска.
По словам начальника отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского округа Ольги Фабер, целью мероприятия является не только приобщение детей к миру художественной литературы, но и интересное времяпрепровождение детей и их родителей.
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