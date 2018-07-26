Реконструкторы сыграют в «Живые шахматы» в музее-заповеднике «Бородинское поле» 29 июля

«В музее-заповеднике „Бородинское поле“ 29 июля состоится турнир „Живые шахматы“, организованный музеем совместно с Российским военно-историческим обществом . „Живые шахматы“ станут одним из центральных событий летних фестивальных мероприятий Бородинского музея. На время главной партии возле визит-центра Бородинского музея будет создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменят профессиональные реконструкторы. Руководить игрой будут знаменитые шахматисты. За российскую сторону выступит многократный чемпион мира, почетный член Российского военно-исторического общества, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов . Его противником станет мастер спорта международного класса по шахматам Михаил Стровский. Ими будет разыграна партия, сыгранная в 1852 г. Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфреном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что игра будет сопровождаться шоу-представлением и выступлением духового оркестра, который исполнит военные марши разных стран.

Турнир начнется в 13:00. «Кроме шахматной партии, гости смогут посетить интерактивные площадки и познакомиться с военным бытом эпохи наполеоновских войн», — отметили в пресс-службе.