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Google выпустила дудл в честь 114-летия Людмилы Руденко
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Google выпустила дудл в честь 114-летия Людмилы Руденко 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Компания Google разместила 27 июля на своей стартовой странице дудл, посвященный 114-летию первой советской чемпионки мира по шахматам Людмилы Руденко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.
В основу дудла легла фотография с Чемпионата мира по шахматам из личного архива внука Людмилы Руденко.
"Создание дудла не ограничивается рисунком. Первый этап — исследовательский, ведь сложно нарисовать то, с чем ты не знаком. После создается концепция и первые наброски, которые передают основную идею. После обсуждения с командой дудл обретает финальный вид. Праздничные логотипы никогда не повторяются, каждый рисунок уникален", — отметил автор дудла.
Шахматная карьера Людмилы Руденко началась с ряда неудач. На своем первом турнире шахматисток в 1925 году она заняла одно из последних мест. Однако в следующем тренировочном турнире, который прошел весной 1927 года, она не проиграла ни одной партии и вышла на первое место в своей группе.
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