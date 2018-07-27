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Людмила Руденко: 114 лет со дня рождения легендарной шахматистки
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Людмила Руденко: 114 лет со дня рождения легендарной шахматистки 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
27 июля 1904 года под Полтавой родилась Людмила Руденко. Ее имя прогремело на весь мир, когда в 1950 году стала чемпионкой мира по шахматам. Руденко — первая в истории СССР и вторая во всем мире женщина, получившая столь престижный титул.
К такому результату Руденко шла ни одно десятилетие. Впервые она опробовала свои силы на женском шахматном турнире в 1925 году. 21-летняя девушка заняла одно из последних мест, но не опустила руки. Упорные тренировки, изучение тактик — и вот уже спустя два года она занимает пятое место на женском чемпионате всего Союза. Год спустя Руденко стала чемпионкой Москвы.
Далее на протяжении долгих лет она постоянно участвует в ленинградских и всесоюзных турнирах. Во время ВОВ была эвакуирована в Уфу, где работала инженером-экономистом. Но действительно мирового триумфа она смогла добиться на мировом шахматном первенстве 1949/1950 годов — тогда гроссмейстер стала лучшей. Спустя два года она также завоевала титул чемпионки СССР.
Спустя 114 лет со дня рождения знаменитой шахматистки поисковик Google посвятил ей «дудл» — специальную картинку, которая отображается вместо обычного логотипа компании.
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