Людмила Руденко: 114 лет со дня рождения легендарной шахматистки

27 июля 1904 года под Полтавой родилась Людмила Руденко. Ее имя прогремело на весь мир, когда в 1950 году стала чемпионкой мира по шахматам. Руденко — первая в истории СССР и вторая во всем мире женщина, получившая столь престижный титул.

К такому результату Руденко шла ни одно десятилетие. Впервые она опробовала свои силы на женском шахматном турнире в 1925 году. 21-летняя девушка заняла одно из последних мест, но не опустила руки. Упорные тренировки, изучение тактик — и вот уже спустя два года она занимает пятое место на женском чемпионате всего Союза. Год спустя Руденко стала чемпионкой Москвы.

Далее на протяжении долгих лет она постоянно участвует в ленинградских и всесоюзных турнирах. Во время ВОВ была эвакуирована в Уфу, где работала инженером-экономистом. Но действительно мирового триумфа она смогла добиться на мировом шахматном первенстве 1949/1950 годов — тогда гроссмейстер стала лучшей. Спустя два года она также завоевала титул чемпионки СССР.