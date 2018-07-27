Ясеневские полицейские организовали молодежный шахматный турнир

Сотрудники отдела МВД России по району Ясенево организовали и провели молодежный турнир по шахматам среди воспитанников территориального центра социального обеспечения «Ясенево».

В приветственном слове старший участковый, майор полиции Сергей Цыплаков отметил, что шахматы — это и наука, и спорт, и искусство. Он добавил, что игра в шахматы приносит много удовольствия, развивает память и умение быстро принимать решения.

В качестве гостей и жюри турнира на мероприятии присутствовали сотрудники Черемушкинского военного комиссариата, члены Молодежного общественного волонтерского клуба префектуры ЮЗАО, а также педагоги и администрация ТЦСО.

Ребята с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревновании. Каждый участник стремился к победе. В заключение Сергей Цыплаков поблагодарил ребят за активную игру и вручил победителям и призерам почетные грамоты.