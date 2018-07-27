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Ясеневские полицейские организовали молодежный шахматный турнир
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Ясеневские полицейские организовали молодежный шахматный турнир 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Сотрудники отдела МВД России по району Ясенево организовали и провели молодежный турнир по шахматам среди воспитанников территориального центра социального обеспечения «Ясенево».
В приветственном слове старший участковый, майор полиции Сергей Цыплаков отметил, что шахматы — это и наука, и спорт, и искусство. Он добавил, что игра в шахматы приносит много удовольствия, развивает память и умение быстро принимать решения.
В качестве гостей и жюри турнира на мероприятии присутствовали сотрудники Черемушкинского военного комиссариата, члены Молодежного общественного волонтерского клуба префектуры ЮЗАО, а также педагоги и администрация ТЦСО.
Ребята с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревновании. Каждый участник стремился к победе. В заключение Сергей Цыплаков поблагодарил ребят за активную игру и вручил победителям и призерам почетные грамоты.
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