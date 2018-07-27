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Google выпустила дудл в честь 114-летия советской чемпионки мира по шахматам Людмилы Руденко
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Google выпустила дудл в честь 114-летия советской чемпионки мира по шахматам Людмилы Руденко 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Крупнейшая в мире поисковая система интернета Google 27 июля разместила на своей стартовой странице дудл, посвященный 114-летию первой советской чемпионки мира по шахматам Людмилы Руденко. Дудл — это логотип поисковика Google, стилизованный в честь какого-либо праздника или события. С английского это слово можно перевести как «мазня, каракули». В основу дудла легла фотография с чемпионата мира по шахматам из личного архива внука Людмилы Руденко.
"Создание дудла не ограничивается рисунком, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Google. — Первый этап — исследовательский, ведь сложно нарисовать то, с чем ты не знаком. После создается концепция и первые наброски, которые передают основную идею. После обсуждения с командой дудл обретает финальный вид. Праздничные логотипы никогда не повторяются, каждый рисунок уникален".
Шахматная карьера Людмилы Руденко началась с ряда неудач. На своем первом турнире шахматисток в 1925 году она заняла одно из последних мест. Однако в следующем тренировочном турнире, который прошел весной 1927 года, она не проиграла ни одной партии и вышла на первое место в своей группе.
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